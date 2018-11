Afrique de l'Ouest: Banque Atlantique Sénégal et Guinée Bissau - Poursuite du déploiement de l'identité visuelle

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et les Nations Unies… Plus »

Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques populaires régionales (Bpr) à vocation coopérative ; de la Banque centrale populaire (Bcp), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l'étranger. Le Groupe Bcp est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.

La nouvelle identité visuelle traduit une nouvelle vision et se veut le porte-étendard des ambitions continentales du groupe, notamment « Construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement ».

«Ces deux filiales du groupe BCP implémentent ainsi l'emblème du « cheval » en Guinée-Bissau et au Sénégal, après les filiales de Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin et du Burkina Faso », lit-on dans le document.

