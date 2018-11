Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko - " L'Etat ne doit plus rien aux militaires, à part leurs salaires"

«Cependant, il est apparu nécessaire de disposer d'un régime de sanctions dérogatoire, plus dissuasif, en vue de réinstaurer la discipline au sein des forces armées, extirper de leurs rangs les agents indélicats et redorer l'image de l'armée que les agissements répréhensibles de certains ont écornée », a-t-il précisé.

Ces sanctions, a-t-il poursuivi, viennent renforcer celles qui existent déjà et ayant trait aux manquements graves et avérés à la discipline, prévues notamment par le code de la fonction militaire.

Pour lui, cette mesure, si elle est adoptée en plénière, permettra de garantir la « quiétude des populations, de les prémunir contre les perturbations de la vie sociale, du fait des hommes en armes, mais surtout de préserver les acquis de l'économie nationale et, in fine, de permettre la mise en œuvre du programme économique et financier du Président de la République ».

Cela me désole de savoir qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à pousser les militaires à la révolte ou à faire des revendications intempestives. Nous n'allons plus tolérer cela », a-t-il prévenu. Avant de confier qu'un plan de sécurisation des fêtes de fin d'année a été déjà mis sur pied.

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, s'est voulu clair. Hier, à l'Assemblée nationale, face aux députés de la Commission sécurité et défense, il a fait savoir que le gouvernement a honoré tous ses engagements vis-à-vis des soldats, avant de soutenir mordicus : « L'Etat ne doit plus rien aux militaires, à part leurs salaires ».

