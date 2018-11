Cote d'Ivoire: Ligue1 - La Soa ne lâche rien, San Pedro se positionne

Ce qui est paradoxal, c'est qu'avec pratiquement le même groupe, ils n'avaient concédé que trois défaites la saison dernière. Mais tout reste encore possible pour l'équipe de Me Roger Ouégnin qui négocie généralement mieux la deuxième phase du championnat.

Oussou Konan Anicet, Zouzou Franck Carlos et leurs coéquipiers comptent désormais 17 points. Dans le bas du tableau de la Ligue 1, l'Asec et l'Africa ne se sont pas rassurés avant le derby prévu ce week-end.

Lentement mais sûrement, la Soa est en train de déjouer tous les pronostics et pourrait créer la surprise, même si, au niveau des dirigeants, on reste modeste et prudent. « On prend les matches les uns après les autres.

Avec désormais 24 points, larguant l'Asec et l'Africa à respectivement 14 et 17 points, les protégés du coach Aka Jean Baptiste s'affichent comme les grands favoris pour le titre 2018-2019, à 4 journées de la mi-parcours du championnat.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.