Cote d'Ivoire: Fdfp - Cap sur l'amélioration continue du service

A l'en croire, c'est dans le but de prendre en compte l'avis des représentants des usagers et de l'ensemble des partenaires que cet atelier de validation est organisé du 5 au 7 novembre.

Cet atelier a été suivi par la construction d'un projet de plan stratégique qui a été enrichi les 18, 19 et 20 octobre derniers par l'apport des contributions du comité scientifique et d'un consultant international.

Car, dira-t-il, c'est dans cette veine que le Fdfp a engagé un processus de réforme de son fonctionnement qui a débuté les 7, 8 et 9 mai derniers à Grand Bassam par un atelier de collecte des contributions des usagers et partenaires.

« Dans la marche vers le cap ainsi défini, ainsi que les voies qui y mènent décrites par cet ambitieux projet de plan stratégique, mon ministère vous accorde son soutien et vous encourage, suite à sa validation, à en partager largement le contenu à l'intérieur du Fdfp et à l'extérieur, en quête d'autres soutiens additionnels pour sa mise en œuvre pour plus de lisibilité », a exhorté la ministre Kandia Camara qui s'est dit heureuse de l'élaboration dudit plan.

Votre projet n'est donc pas construit pour lui-même. Il participe des efforts d'ensemble de plus en plus large en vue de réaliser des objectifs communs », a-t-elle indiqué.

« Le Fdfp est un organisme important pour le système professionnel et pour le secteur productif de notre pays », a déclaré Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, au Palm club à Cocody, le lundi 5 novembre, à l'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan d'actions stratégiques 2018-2022 du Fdfp qu'elle présidait.

