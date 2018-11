Cote d'Ivoire: Asec et Africa en attendant le derby

Les Enfants ne savent plus s'amuser. Ils bricolent dans leur «laboratoire » de Sol-Béni et leurs adversaires, qui n'en demandaient pas mieux, s'en donnent à cœur joie. Après la raclée prise face à la Soa (0-3) lors de la septième journée, l'Asec s'est fait humilier par le Fc de San-Pedro (1-3), dimanche, dans la bonbonnière du Plateau.

Un affront de trop qui «empoisonne » la grande famille jaune et noir. La situation s'empire et Amani Yao César Lambert et ses poulains ne toussent plus mais s'enrhument. Dans les trois compartiments de jeu (défense, milieu et attaque) l'équipe ne répond pas efficacement.

Elle est fanée et végète dans les profondeurs du classement. L'Asec, avec dix points en neuf journées, est onzième. Soit à quatorze points de retard de la société omnisports de l'Armée (Soa), leader avec vingt-quatre points.

Et pourtant l'ossature avec laquelle Amani Yao césar Lambert a remporté le titre la saison écoulée, est pratiquement en place. Seuls Komlan Agbegniadan, (le percutant attaquant togolais), Glodoueué Ange Baresi et Zana Coulibaly (défenseurs) ont été libérés.

Une dizaine de recrues sont arrivées pour, dit-on, combler le vide laissé par les partants. Entre autres, Gonazo Bi (transfuge de l'Africa) et Tapsoba. Mais, à leur bilan, point d'effets escomptés.

Finalement, à qui la faute ? A l'encadrement technique, aux joueurs ou au staff dirigeant ? Les uns parlent de la mauvaise lecture ou des mauvais choix de l'entraîneur Amani Yao quand les autres accusent les joueurs de tricheurs ou de paresseux. Ou encore les dirigeants de n'avoir pas su remplacer ceux qui sont partis.

En somme, c'est dans cette tempête que les Mimos se préparent pour affronter les Aiglons, le week-end prochain, dans le cadre de la dixième journée de la Ligue 1. Curieusement, le prochain adversaire de l'Asec, se trouve dans la même situation.

L'Africa est malade et se débat au bas du tableau. En neuf journées, l'équipe est douzième avec sept points. En clair, deux grands malades, de surcroit des rivaux légendaires se retrouveront pour ce premier derby de la saison.

Quelles armes disposeront-ils pour offrir un spectacle de qualité au public qui effectuera le déplacement ? « Un derby Asec-Africa n'est pas un match comme les autres.

Quelle que soit la forme du moment de chacune des deux formations, il y a toujours eu de l'intensité. Rivalité oblige », nous indiquait Séa Fiéglo Eloi, agent de police et fervent supporteur vert et rouge.

Qui est certain que Mimos et Aiglons produiront du beau spectacle et confondront les observateurs les plus sceptiques. Attendons de voir !