Maroc: Medhi Benatia - Le Marocain veut jouer

« Ce n'est pas le moment de parler de mercato, mais c'est normal que je ne me satisfasse pas de la situation. Un joueur comme moi, à 31 ans, doit chercher à jouer toute la semaine, au moins, a-t-il lâché, relayé par La Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre. On verra en janvier quelle est la situation, si la Juve a encore besoin de moi, si le coach veut encore de moi. Mais je suis très heureux, c'est ce qui compte. Comme je l'ai dit, la saison dernière, j'étais bon parce que j'avais de la continuité. Cette année, je ne l'ai pas, mais ça fait partie du job. Je dois chercher à travailler et donner le maximum, mais honnêtement la situation n'est pas plaisante, c'est normal. Je suis à disposition, je donnerai le maximum », a-t-il glissé.

L'actuelle situation de Medhi Benatia à la Juventus fait bouger ses courtisans. Le joueur qui aimerait que sa situation évolue, est le 3e choix de Massimiliano Allegri qui lui préfère Leonardo Bonucci et Girgio Chiellini. Une situation que l'international marocain (58 sélections, 2 réalisations) a du mal à vivre, et ce, même s'il n'évoque pas encore ouvertement la possibilité d'un départ.

Depuis le retour de Leonardo Bonucci à Turin cet été, Medhi Benatia ne joue quasiment plus avec la Juventus. L'international marocain de 31 ans n'a disputé que cinq matches toutes compétitions confondues cette saison, et se morfond sur le banc.

