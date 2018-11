Cote d'Ivoire: Yann Zébré Wilfried - "Ce duel contre l'Asec va véritablement lancer notre saison"

Ce sera un match au cours duquel on sentira leur chaleur et on fera tout pour ne pas les décevoir. Je pense qu'il va véritablement lancer la saison de l'Africa. Je promets que les membres associés auront désormais envie de venir nous voir évoluer.

Il y a ce que racontent des personnes autour du club et ce que nous les joueurs vivons en réalité. Des joueurs à qui on doit des mois de salaire ne peuvent se surpasser comme nous le faisons actuellement. S'il y avait des arriérés de salaire, nous aurions revendiqué nos droits, mais ce n'est pas le cas.

Les dirigeants se battent pour nous mettre dans de bonnes conditions. Je pense que c'est l'une des explications. Il y a également le mental et le travail effectué. Nous suivons à la lettre les consignes du staff technique et cela bonifie notre jeu.

L'Africa ne gagne pas, mais ne perd pas non plus depuis quelques matches. Avez-vous trouvé la bonne formule ?

