Cote d'Ivoire: Ciné Droit Libre/Accès à la justice - Le cinéma comme "arme de sensibilisation massive"

Au niveau de la programmation, une dizaine de films, essentiellement des documentaires, seront projetés au Goethe Institut, à l'Institut français, à l'Espace Balafon (Cocody Attoban), dans des établissements scolaires et sur des places publiques, au cœur des quartiers défavorisés, à Yopougon, Treichville, Port-Bouët et dans le village d'Agbabou. Ils se distinguent par leur caractère engagé sur les questions des droits de l'homme.

Cette 10e édition aborde, dans le droit fil de son élan printanier, la question de l'accès à la justice ou, plus précisément, la question du manque ou de l'insuffisance de justice en Afrique et dans le monde.

Ce festival, qui se tient autour du thème : « Justice ! Levez-vous », est placé sous le parrainage de Me Aimée Zébéyoux, secrétaire d'Etat auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, chargée des Droits de l'homme.

Au cours de la conférence de presse de lancement, le lundi 5 novembre, au Goethe Institut d'Abidjan-Cocody, du reste épicentre du festival, l'un des organisateurs et point focal pour la Côte d'Ivoire, le journaliste et critique Yacouba Sangaré de la plateforme Ciné Connexion, en a annoncé les grands axes, la programmation et les visées sociétales.

