Tunisie: JCC - La Tunisie rend hommage au cinéma sénégalais

"Quel plaisir d'être là après 30 ans ! (... ) Venir en Tunisie, c'est se souvenir de Tahaar Charia, de Sembène Ousmane et du plus Sénégalais des Tunisiens, Taeb Loutchi", a-t-il dit.

Abdou Latif Coulibaly a abondé dans le même sens en affirmant que Habib Bourguiba et Léopold Sédar Senghor, les premiers à diriger la Tunisie et le Sénégal, après les indépendances, ont fondé quelque chose d'"exceptionnel".

"On est très contents de recevoir le Sénégal ici, avec son histoire. C'est quelque chose de très important, car ce sont des relations qui remontent à très loin, du temps de Habib Bourguiba et de Léopold Sédar Senghor", a dit le ministre tunisien des Affaires culturelles.

Mohamed Zine El Abidine et Abdou Latif Coulibaly ont saisi cette occasion pour louer les relations historiques et culturelles qui lient le Sénégal et la Tunisie.

La cérémonie organisée à l'occasion des JCC pour rendre hommage au Sénégal et à son cinéma s'est déroulée en présence du ministre tunisien chargé des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et de son homologue sénégalais, Abdou Latif Coulibaly.

