Cote d'Ivoire: Colloque Ascad - Le 7e Art dans l'objectif des "Immortels"

L'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines rouvre le débat sur l'impact sociétal du cinéma ivoirien.

Autour du thème générique: « Cinéma ivoirien : état des lieux et perspectives », l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) organise un colloque scientifique, les 13 et 14 novembre, à l'auditorium du Conseil de l'Ordre des architectes d'Abidjan-Cocody.

Les « Immortels », sous la férule du cinéaste Timité Bassori, leur pair et ombre tutélaire du 7e art ivoirien, par ailleurs personnalité de proue de l'industrie cinématographique internationale depuis plus de 50 ans, entendent ainsi sonder, aux fins de propositions prospectives, la chaîne du film.

« Lois et politique publique, expérience de la production individuelle, financement de la production, production: estimation et perspective » sont les items qui meubleront la première journée.

« Diffusion et exploitation, diffusion alternative et QVOD, formation des techniciens et des acteurs, conservation des films » boucleront le contenu scientifique du colloque, indépendamment des séances en plénières.

L'objectif visé par les Académiciens est de restituer le check-up intégral du cinéma ivoirien, sous le prisme du postulat selon lequel, et répandu dans la conscience collective, l'industrie cinématographique locale manque d'un dynamisme criant.

L'incidence recherchée étant, in fine, de créer une dynamique de rencontres entre les membres de la grande profession du 7e art et ce, afin de peser dans les décisions de tout l'écosystème, aussi bien publiques que privées.