Cote d'Ivoire: Jokkolabs organise la 4e édition de la Global entrepreneurship week

Fondée en 2010 au Sénégal, Jokkolabs est une initiative privée à but non lucratif qui agit en tant que catalyseur d'idées et de projets locaux, afin de structurer un écosystème global de l'innovation.

En tant qu'organisateur, Jokkolabs sera chargé de coordonner les événements de la Gew France autour de quatre grandes thématiques : les femmes, la jeunesse, l'inclusion et les « ecosystem connect ». Cette semaine se déroulera notamment sous le haut marrainage de Salwa Toko, présidente du Cnnum et de Becomtech.

Pendant une semaine, conférences, concours et ateliers permettent aux participants de rencontrer des mentors, des investisseurs ou de potentiels partenaires. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs participent à cet événement par le biais d'initiatives locales et nationales.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.