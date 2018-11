Algérie: PLF 2019 - Plus de 265 milliards DA affectés au secteur de l'agriculture

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

Concernant la prévention des incendies de forêts, le secteur s'est mobilisé pour l'amélioration de la prévention et de la lutte en renforçant les outils d'intervention, assurant les équipements de protection des agents forestiers et mettant en place une stratégie de sensibilisation en collaboration avec les secteurs concernés.

Quant à l'aménagement des forêts, M. Bouazgui a souligné que son secteur a recensé la réalisation de travaux et d'opérations d'assainissement sur une superficie de 386.720 hectares ainsi que l'ouverture et l'aménagement de 31.761 km de chemins forestiers.

Evoquant la pêche et l'aquaculture, le ministre a précisé qu'entre 2000 et 2018, le secteur a renforcé ses infrastructures portuaires permettant, ainsi, l'augmentation de la capacité d'accueil des ports de pêche au nombre de 44 actuellement.

La superficie des terres irriguées a atteint plus de 1,3 millions hectares jusqu'à septembre 2018, a indiqué le ministre, rappelant la réalisation, le réaménagement et l'équipement des points d'eau sur une longueur de 14.555 mètres linéaires.

M.Bouazghi a également fait état d'une nette augmentation de la production dans le reste des filières, notamment le lait frais, avec une production estimée à 3.5 milliards de litres, la pomme de terre avec plus de 46 millions de quintaux et des viandes rouges avec plus de 5.4 millions de quintaux.

Pour ce qui est du budget équipement alloué au nouveau programme de gestion centralisé du ministère, une enveloppe budgétaire s'élevant à 21,536 millions Da a été consacrée aux projets d'agriculture au profit des parcs nationaux, réserves de chasse et forêts, en vue de l'acquisition de 3.000 unités de tenues résistantes aux flammes, outils et moyens spéciaux de prévention des feux de forêts.

Le budget équipement a bénéficié d'une enveloppe s'élevant à 3,972 milliards DA portant sur les autorisations de programmes, tandis qu'une enveloppe de 235,295 milliards DA a été affectée au budget fonctionnement, outre 25,800 milliards DA aux fonds d'Etat, a indiqué le ministre devant la Commission du budget et des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une réunion présidée par Toufik Torche, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

