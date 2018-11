Algérie: Football-L1 (13e journée) - USMA - JSK reporté à une date ultérieure (LFP)

Alger — L'affiche USM Alger û JS Kabylie, fixée initialement au mardi 6 novembre au stade Omar-Hamadi (17h45), comptant pour la 13e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, est reportée à une date ultérieure, a annoncé lundi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

« La rencontre USM Alger - JS Kabylie a été reportée à une date ultérieure. La date sera communiquée dans les prochains jours. La LFP a pris cette décision en toute responsabilité dans le but d'apaiser les esprits et de baisser la tension entretenue et amplifiée autour de ce match.

Pour éviter tout dérapage, la LFP a préféré annuler le match à la date indiquée précédemment », a affirmé la LFP dans un communiqué, tout en ajoutant que» cette décision a été prise dans l'intérêt général ».

Ce report intervient trois jours après la décision prise par le président de la JSK Chérif Mellal de boycotter ce match, pour contester les dernières modifications apportées par la LFP au niveau du calendrier du championnat.

Ce match qui devait se jouer initialement lundi 5 novembre, a été décalé de 24 heures, ce qui n'a pas été apprécié par Mellal. Ce dernier a critiqué violemment le président de la LFP Abdelkrim Medouar.

Chérif Mellal a été convoqué» pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 à 11h 00 pour ses déclarations publiques en violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l'honneur d'un membre de la Ligue professionnelle », a annoncé la LFP lundi soir dans un communiqué.