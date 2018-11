Algérie: Le budget fonctionnement alloué au secteur de la Poste et des télécommunications en recul

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

Cette mesure contribuera, en outre, a booster l'investissement et la création de postes d'emploi, et réduire partant, la fuite des cerveaux à l'étranger, a conclu Mme Feraoun.

Cette proposition vise la réduction de montant des redevances locatives annuelles en ce qui concerne les projets se trouvant à l'intérieur du périmètre des parcs, afin de les rendre plus attractifs aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), a expliqué Mme Feraoun.

Le deuxième amendement proposé, porte quant à lui, sur l'introduction d'un article définissant les parcs technologiques et les modalités de leur déclaration à travers un listing de leurs sièges, de leurs superficies et de leurs limites.

Deux mesures ont été proposées au volet législatif, il s'agit pour la première de l'octroi de concession sur les terrains situés à l'intérieur du périmètre des parcs technologiques, aux modalités de leur définition et de leur déclaration, et aux réductions du montant des loyers.

Pour ce qui des deux infrastructures, il s'agit, pour la ministre, d'élaborer une étude pour la réalisation du "siège de l'autorité gouvernementale pour la certification électronique", et pour l'acquisition des équipements et logiciels nécessaires au fonctionnement de cette autorité, outre "la réhabilitation et la modernisation de l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication".

