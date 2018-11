Algérie: L'Algérie réélue au Conseil de l'Union Internationale des Télécommunications

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, ont réaffirmé lundi… Plus »

Depuis sa première élection au Conseil de l'UIT lors de la Conférence de Genève de 1965, l'Algérie a été régulièrement réélue lors de toutes les sessions en reconnaissance à son engagement et à l'efficacité de sa contribution aux différentes conférences, assemblées et réunions des organes de l'Union, rappelle le communiqué.

Cette réélection, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public lundi soir, "conforte le statut de notre pays au sein de cette institution internationale et lui permettra de continuer, comme il l'a toujours fait, à participer activement et efficacement à ses travaux, et de jouer un rôle central dans l'évolution des télécommunications au bénéfice des populations du monde, notamment, dans les pays en développement".

