Algérie: Garantir les libertés et droits principal élément des réformes du système législatif

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, ont réaffirmé lundi… Plus »

Pour sa part, le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, a estimé que nul ne peut ignorer ce qu'a apporté le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, "Homme de la réconciliation d'hier et Homme de la construction aujourd'hui et de sécurité de demain".

D'autre part, le ministre a indiqué qu'Oran a bénéficié, au titre du programme quinquennal en cours, de grands projets réalisés et dont certains sont en cours, à l'instar de la station de dessalement de l'eau de mer de Mers El Hadjadj, d'un programme de 180.000 logements, d'un stade olympique de 40.000 places, d'un village méditerranéen, d'une gare routière, du projet d'extension de l'aéroport "Ahmed Benbella", de 170 groupes touristiques, d'une aciérie à Bethioua, de deux usines de montage de véhicules et autres infrastructures devant impulser le développement dans la région.

"Nous vivons aujourd'hui en sécurité et dans la stabilité à la faveur de la réconciliation nationale", a-t-il déclaré, valorisant les réalisations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans tous les domaines et à tous les niveaux depuis son premier mandat.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.