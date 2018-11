Algérie: L'Algérie et l'Italie déterminées à intensifier leur coopération économique

Douane mauritanienne et autorités algériennes fustigées par les commerçants du Polisario Plus »

M.Conte était arrivé lundi à Alger pour une visite de travail et d'amitié en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue de haut niveau entre les deux pays et de l'échange sur les questions d'intérêt commun.

A rappeler que les deux pays sont liés par un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signées à Alger le 27 janvier 2003, outre plus d'une cinquantaine de traités bilatéraux dans les différents domaines.

Affirmant la disponibilité de son pays à contribuer à travers les projets d'investissement dans la stratégie algérienne de diversification, M. Conte s'est dit confiant que "le dialogue continu et constructif entre les deux pays contribuera efficacement à la consolidation des échanges bilatéraux en faveur des consommateurs et des travailleurs en Algérie".

L'Algérie est le partenaire le plus important en Afrique et au Moyen-Orient, a noté M. Conte, soulignant les projets communs dans les secteurs de l'énergie et d'infrastructure.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le M. Conte, M. Ouyahia a précisé que les entretiens qui se sont déroulés entre les deux parties, étaient "une occasion qui nous a permis de faire part de notre satisfaction du niveau et des relations bilatérales et d'exprimer la détermination des deux parties à exploiter les multiples opportunités existantes, celles ayant trait au partenariat économique, à la diversification de l'économie algérienne, dans le secteur des hydrocarbures ou dans d'autres secteurs".

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, ont réaffirmé lundi à Alger, la détermination des deux pays à intensifier leur coopération et à hisser le niveau de leurs relations dans le domaine économique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.