Madagascar: Sensibilisation électorale - La conscientisation des citoyens reste un énorme défi !

Et vlan ! La campagne de sensibilisation effectuée par l'Eisa (Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique) - en étroite collaboration avec la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et le Sacem (Soutien au cycle électoral de Madagascar) du Pnud (Programme des Nations Unies pour le Développement) - dans le cadre du premier tour à l'élection présidentielle touche à sa fin, depuis hier.

A titre de rappel, la sensibilisation était axée, notamment, sur l'utilisation du bulletin unique, sur la participation citoyenne qui est très importante dans le processus électoral, et enfin, sur l'inculcation du vote responsable qui fait encore défaut chez la plupart de l'électorat. D'après les informations qui nous ont été communiquées, les activités de sensibilisation ont été effectuées de manière ludique, et de manière à ce que le message soit facilement transmis en bonne et due forme. Pour ce faire, la société civile qui y participait « a eu recours à des tambourinaires et à des sonorisations mobiles ». Mais ce n'est pas tout. Elles n'ont pas été - sur l'ensemble des districts bénéficiaires - cloîtrées en un point, mais « mobiles », pouvant impacter les marchés, encore les domiciles et les espaces publics.

Négatifs. Nonobstant les efforts accomplis par l'Eisa et ses partenaires ainsi que la société civile durant cette sensibilisation (laquelle va reprendre si un second tour a lieu), le constat n'est pas tout à fait positif, dans la mesure où la conscientisation des citoyens de l'importance de leur vote (responsable) revêt un caractère impératif et n'est autre qu'une mission, réellement, herculéenne ; voire un énorme défi à relever. Aussi, faudrait-il exhorter concrètement les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Un autre problème a été souligné par les sensibilisateurs : « Certains districts n'ont pas pu bénéficier desdites activités en raison des questions récurrentes relatives à l'insécurité ». Quoi qu'il en soit, la sensibilisation a pu atteindre la plupart des 119 districts de Madagascar et des résultats positifs sont attendus.