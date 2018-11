Madagascar: Silence électoral !

Finis les meetings politiques à grand... coût de spectacles gratuits ; terminés les carnavals et les clips électoraux ; suspendues les distributions de T-shirts et autres casquettes à l'effigie des candidats et floqués de leurs numéros; rangés les chapiteaux et matériels de sonorisation...

La campagne officielle pour le premier tour de la présidentielle a pris fin hier à minuit. Soit 24 heures avant le scrutin de demain. Toute activité de propagande est interdite pendant « la période de silence électoral » comprise entre le 06 et le 07 novembre 2018. Toute déclaration publique en faveur ou contre un candidat est interdite la veille et le jour du scrutin, sous peine d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 Ar. Même sanction pécuniaire pour la diffusion sur n'importe quel support de sondages d'opinion directement ou indirectement liés à la présidentielle ainsi que les études et commentaires journalistiques s'y rapportant. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut intenter un recours contentieux sur la régularité de la campagne électorale même si force est de reconnaître qu'elle n'a pas été émaillée de beaucoup d'incidents.

Mis à part certains coups bas, il n'y a pas eu trop de dérapages majeurs durant les 30 jours de propagande. Tous les prétendants à la magistrature suprême sont des favoris aux yeux de leurs partisans respectifs même s'il y a beaucoup d'appelés mais un seul élu. Tout au plus, il y aura deux finalistes pour le 19 décembre si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix au soir du 7 novembre. En cas de « premier tour dia vita » comme d'aucuns l'ont clamé urbi et orbi, la propagande se serait limitée à un Acte I.

Sans compter évidemment la précampagne qui n'était pas réglementée, contrairement à la campagne officielle qui a été clôturée cette nuit. En cas de second tour, la propagande reprendra le lendemain de la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin de demain. Et ce, pour une durée de 15 jours, c'est-à-dire deux fois moins que pour le premier tour quoiqu'il soit à peu-près sûr que les deux qualifiés mettront les bouchées doubles, car ils ont plus d'un tour dans leur sac. Au propre comme au figuré. En attendant, silence électoral aujourd'hui et demain.