Madagascar: Puces électroniques de zébus - Le marché attribué à la société GTC

C'est déjà pratiqué dans de nombreux pays en Afrique. Les éleveurs le connaissent bien, car on l'a appliqué entre autres pour le déparasitage de leurs cheptels. Cette puce est implantée dans une partie de l'estomac de l'animal. Ce qui permettra de faciliter la lecture de ce bolus. Notons que le cycle de vie d'un bovidé est en moyenne de sept ans. La puce électronique géolocalisable ne sera plus valide après l'abattage de l'animal », a fait savoir Andriamparany Hobisoa, un docteur vétérinaire travaillant avec la société GTC.

Brevet d'invention. « Les autres chercheurs peuvent faire une découverte en la matière en présentant leurs résultats de recherche, mais c'est nous qui avons maintenant le brevet. Il s'agit notamment de la puce électronique dénommée bolus ruminal géolocalisable « Omby Madio ». Elle est issue de la combinaison de deux technologies, à savoir le RFID (Radio Frequency Identification) et le GPS (Global Positioning System). Ce qui permettra à la fois d'identifier chaque zébu et de localiser ses traces en cas de perte ou de vol », a-t-il poursuivi. Une puce électronique sera ainsi implantée dans chaque bovidé, et ce, par voie orale. « Un dispositif appelé lance-bolus est utilisé pour permettre de faire avaler cette puce électronique géolocalisable.

