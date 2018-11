Maroc: Talents africains - L'ambassadeur du Congo au Maroc reçoit l'artiste Francky Kanza

Nominé meilleur artiste musicien lors de la première édition des Awards de la musique africaine au Maroc, en septembre dernier, l'artiste congolais sera reçu le 10 novembre par Jean Marie Mowelle, chef de la mission diplomatique de la République du Congo à Rabat.

Francky Kanza ira présenter son trophée et recevoir le soutien des autorités congolaises pour la sortie officielle de son nouvel album intitulé " Zala fort" , prévue en janvier 2019 en terre marocaine.

L'artiste a rendu hommage aux initiateurs du concept Amam (Awards de la musique africaine au Maroc) et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement qui vise à distinguer les acteurs de la musique africaine dans ce pays, initié par Bambola 225. Com production. Il a, par ailleurs, dédié sa distinction à tous ses fans et à tous ceux qui aiment sa musique. Ce prix, a-t-il dit, témoigne l'admiration qu'il bénéficie de leur part.

Son nouvel album "Zala fort", de neuf titres, s'adapte au contexte socio-économique actuel, à travers lequel l'artiste exhorte les Africains à être forts face aux crises mondiale et migratoire. Pour lui, toutes ces calamités requièrent une certaine audace et une force pour pouvoir les surmonter.

Francky Kanza est connu surtout pour son répertoire Jazz and Groove. Il a posé ses valises au Maroc, en 2008, où il a joué dans des endroits les plus prestigieux de ce royaume. Il est un artiste musicien, compositeur, interprète et chanteur, joue plusieurs instruments.