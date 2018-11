Algérie: L'Algérie pour une technologie conforme aux dimensions sociétales et environnementales

Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre… Plus »

Il se charge également de l'élaboration d'un rapport sur la politique et la stratégie de l'UIT, de la coordination des plans d'action et de l'adoption et du contrôle des aspects financiers.

Lors de ces élections, l'Algérie a obtenu "134 voix sur les 178 exprimées, réalisant ainsi un exploit historique sans précédent en occupant la deuxième place, dans la région Afrique qui compte 13 membres et devançant 17 Etat candidats, tandis qu'elle avait décroché la 13ème et dernière place, lors de son élection en 2014, en tant que membre du Conseil administratif pour la période 2015-2018, obtenant 106 voix seulement", a ajouté la même source.

Le communiqué a mis en avant "le souci de l'Algérie d'exploiter le développement technologique au service des intérêts de l'humanité, conformément aux dimensions sociétales et environnementales", soulignant que ces principes "ont été exhaustivement expliqués par la ministre du secteur, Imane Houda Feraoun lors de la présentation de la déclaration de politique générale et des rencontres tenues dans le cadre de sa participation aux travaux de la 20ème session de la Conférence des plénipotentiaires de l'UIT (PP-18)".

Alger — L'Algérie est soucieuse d'œuvrer au développement d'une technologie qui "serve les intérêts de l'humanité, conformément aux dimensions sociétales et environnementales", a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.