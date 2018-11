Algérie: 23e SILA - Le roman maghrébin au centre d'une rencontre

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, ont réaffirmé lundi… Plus »

Les vues divergent à ce sujet, d'autant que pour certains, les romans d'expression française sont les plus traduits vers d'autres langues, même plus que les romans arabes.

Le critique et chercheur marocain Charafeddine Majdouline s'est interrogé, de son côté, sur l'utilité de confiner le roman dans une zone géographique, en dépit de l'existence de facteurs caractérisant l'oeuvre littéraire au Maghreb, tel que le bilinguisme dans l'écriture (romans français et arabes).

Le roman se veut un trait d'union entre les Humains, quel que soit leur milieu, car il va au-delà de l'espace géographique (maghrébin) pour transmettre au lecteur de nouvelles connaissances avec un style particulier, a affirmé le romancier, précisant que ce débat incombe en réalité au critique et non au romancier dont le seul souci est de présenter une oeuvre à valeur artistique et compétitive sur le marché du roman tant arabe que mondial.

A l'entame de cette rencontre, les intervenants se sont interrogés sur l'authenticité et la véracité du concept du roman maghrébin, ses constantes, ses caractéristiques et ses points de différence avec le roman du Machreq.

Alger — Le roman maghrébin, concept et caractéristiques, a été au centre d'une rencontre organisée lundi par des écrivains et des critiques, dans le cadre du 23ème Salon international du livre d'Alger (SILA).

