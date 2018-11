Algérie: Lutte antiterroriste - Deux bombes artisanales détruites à Tébessa (MDN)

Alger — Deux (2) bombes de confection artisanale ont été détruites lundi à Tébessa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit le 5 novembre 2018 à Tébessa (5e Région militaire) deux (2) bombes de confection artisanale", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Gezzam (6e RM), trente (30) orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux,12 groupes électrogènes, 34 marteaux piqueurs ainsi que trois (3) véhicules tout-terrain et 4 motocycles".

En outre, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Djelfa (1ere RM) , deux (2) narcotrafiquants en possession de 56.340 comprimés psychotropes, tandis que trois (3) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naâma", rapporte le communiqué.