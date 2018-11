Soudan: Al-Bashir - La Coopération soudano-turque suscite une vive volonté

Khartoum — Le Président de la République et Commandant Suprême des Forces Armées Soudanaises (FAS), , le Maréchal Omer Al-Bashir, a chargé le Ministère de la Défense de Coopérer Militairement avec la Turquie sur tous les Fronts.

Le Ministre turc de la Défense, Khulosi Akar, a déclaré lors de sa rencontre à la Maison d'Hôtes à Khartoum qu'il y avait une Forte Volonté de traiter dans tous les domaines, en particulier le domaine Militaire.

Le Lt-Gén. Kamal Abdul-Maarouf Al-Mahi, Chef d'Etat-Major des FAS, a déclaré dans un communiqué de presse publié après la réunion que la visite du Ministre turc de la Défense dans le pays et sa rencontre avec le Président de la République la veille de son Départ pour le Caire s'inscrivent dans le Cadre de la Coopération Stratégique entre les Armées Soudanaise et Turque par des Visites Mutuelles, évoquant que la Turquie en Mai dernier et la visite du Chef d'Etat-Major Turc à Khartoum en Décembre de l'année dernière accompagnée du Président Recep Taieb Erdogan.

Abdul-Marouf a indiqué qu'un Accord-Cadre de Coopération Militaire entre les deux pays avait été signé à l'Epoque, notamment dans les domaines de la Formation, des Cours de Langues, de la Lutte contre le Terrorisme et de la Sécurité, soulignant que la Coopération Militaire entre le Soudan et la Turquie progressait régulièrement, faisant référence aux Relations Eternelles et Historiques entre les deux pays, notant que le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a donné des Directives au Ministère de la Défense seront au centre des discussions qui se tiennent Mardi au Ministère de la Défense entre les Ministres de la Défense des deux pays.