Afrique: Elim CAN 2019 - Algérie / Bounedjah - « Nous avons une forte détermination »

L'Algérie, co-leader du groupe D avec le Bénin (7 points) devant le Togo (cinq points), se déplace à Lomé le 18 novembre, pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Dans cette poule D, l'Algérie s'est compliqué la tâche en concédant sa première défaite des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Bénin (0-1) le 16 octobre à Cotonou. Les débats sont relancés dans ce groupe après la victoire (1-0) du Togo en déplacement en Gambie. Le choc de la 5e journée entre le Togo et l'Algérie sera déterminant.

« On va bien se préparer pour ce match, maintenant il faut rester concentrés sur le Togo et l'important est de vite retrouver notre bon état d'esprit pour nous racheter de notre rendement fourni au Bénin. Nous avons une forte détermination à nous ressaisir et prouver que nous sommes bien de retour au premier plan », a confié l'attaquant Baghdad Bounedjah, dans des propos relayés par Le Buteur.

Le meilleur buteur des Fennecs lors des 5 derniers matchs n'a pas manqué d'évoquer l'état de la pelouse du stade municipale de Lomé. « Jouer sur du gazon naturel est l'idéal pour tous les joueurs, maintenant on doit bien s'appliquer et surtout focaliser sur le match et non pas sur les conditions de jeu car de toute façon nous n'avons pas le choix. On sait tous que c'est toujours difficile de gagner un match en Afrique, mais nous allons tout faire pour revenir avec un bon résultat ».