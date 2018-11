Cote d'Ivoire: Nicolas Pépé - L'Ivoirien est dans le viseur de Manchester City

Auteur d'un gros début de saison, Nicolas Pépé attire naturellement l'œil de nombreux clubs européens.

L'international ivoirien n'est pas du genre à se laisser dicter ses choix. L'attaquant du LOSC l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, que ce soit à Angers ou à Lille : il ne veut pas se précipiter et franchir les paliers trop vite. Sa situation actuelle lui donne raison puisqu'après 12 journées de Ligue 1, il est incontestablement le meilleur joueur du LOSC. Excellent depuis le début de la saison et moteur de l'attaque du LOSC (8 buts et 5 passes décisives) aux côtés de Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, l'attaquant de 23 ans est dans le viseur de quatre grands clubs européens. Tottenham, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Chelsea sont annoncés parmi les prétendants.

Selon The Times, Manchester City serait le dernier prétendant en date. Les Citizens seraient même prêts à s'aligner sur le prix demandé par les dirigeants nordistes selon le média anglais. Friands de bons joueurs offensifs et de pensionnaires de Ligue 1, les Skyblues auraient maintenant ciblé le Lillois et seraient prêts à aller au bout pour l'attirer dès janvier ou bien en fin de saison.