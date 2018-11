Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - 72 agents assermentés pour relever le défi de la qualité

L'ambition de faire de l'industrie touristique le 3e pilier de l'essor de la Côte d'Ivoire, se traduit par des actions pour améliorer les prestations.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, dans le droit fil de la vision d'émergence mise en œuvre par le Président Alassane Ouattara, entend ériger le secteur dont il a la charge comme en étant un pilier majeur, le 3e.

À cet effet, il met en branle un plan stratégique septennal (2018/2025) intitulé « Sublime Côte d'Ivoire » et qui comprend un volet de d'inspection et de contrôle aux fins d'une certification et d'un classement des établissements de tourisme, hôtellerie et loisirs.

Maillon essentiel donc du développement de l'industrie touristique ivoirienne, les agents censés conduire ces inspections et contrôles ont été investis dans leurs missions.

Au Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, le 31 octobre, a eu lieu la cérémonie historique de prestation de serment de 72 agents du Ministère du Tourisme et des Loisirs.

C'était en présence de Dr Aphing-Kouassi N'dri Germain, Directeur de cabinet, représentant le ministre Siandou Fofana.

Pour la représentante du corps judiciaire que présidait la juge Eunice Ayé, qui a décliné aux « 12 Commissaires, 15 Inspecteurs et 45 Contrôleurs », le corpus de leurs missions, cette prestation de serment collective est le gage d'un bond qualitatif du secteur et une reconnaissance légale des articles qui régissent le corps des « Agents assermentés du Tourisme et des Loisirs ». Et ce, conformément aux dispositions de l'article 39 du Code du Tourisme.

Cette cérémonie, en tout cas pour Dr Aphing-Kouassi, « marque un tournant décisif dans la relance du tourisme dans notre pays, dans la mesure où aucune infraction dans l'exercice des activités touristiques ne restera désormais impunie. Cela augure de prestations touristiques de qualité pour nos visiteurs ».

L'inspection, faut-il le noter en guise de piqûre de rappel, comprend l'examen du pré-diagnostic, une visite de l'établissement (parties communes et échantillonnage de chambre, emplacement, unité de vie ou logement), la rédaction d'un rapport d'inspection accompagné d'une grille de contrôle détaillée.

Elle est fondée sur un ensemble de critères obligatoires et de critères « à la carte » définis par la réglementation (« équipements et aménagement », « services au client », « accessibilité et développement durable »), et selon le niveau de classement que le réceptif souhaite obtenir.

Dans le domaine de l'hôtellerie en tant que gérant ou propriétaire d'un hébergement touristique (hôtel, camping, résidence de tourisme), le nombre d'étoiles sont un véritable atout commercial pour l'établissement.

D'où l'impérieuse nécessité d'engager avec les agents assermentés la procédure de classement ou de renouvellement ! Ce classement (de 1* à 5*) doit être renouvelé tous les 5 ans et nécessite que l'établissement soit inspecté par un organisme indépendant accrédité.