Afrique: Lancement du visa à l'arrivée pour tous les Africains en Ethiopie

Passeport Ethiopien

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a apporté l'information dans un communiqué rendu public le 2 novembre. En effet, à partir du 9 novembre, un visa à l'arrivée sera octroyé à tout ressortissant du continent.

Le visa pour se rendre en Ethiopie ne sera plus un calvaire pour les Africains. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, le programme de visa répond à la volonté affichée par le gouvernement de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens sur le continent comme le demande l'Union africaine. Ce programme vient mettre fin au régime de demande de visa avant l'arrivée. « Les services de visa à l'arrivée pour tous les ressortissants africains a été lancé dans la perspective de réaliser la vision de nos pères fondateurs d'une Afrique pacifique et intégrée, où les esprits, les idées et les marchés sont ouverts au commerce », a indiqué le bureau du chef de la diplomatie éthiopienne.

En effet, l'information du ministère en charge de la diplomatie vient confirmer une annonce faite par le président éthiopien Mulatu Teshome, il y a près d'un mois, indiquant que l'Éthiopie visait à faciliter les voyages des Africains vers son pays.

Cette décision des autorités éthiopiennes répond également à l'appel sur la libre circulation des personnes de l'Union africaine (UA) dont le pays accueille le siège. Dans cet ordre d'idées, l'instance africaine a exhorté tous les pays africains à émettre des visas à l'arrivée pour 2023. « L'émission de visas à l'arrivée pour nos frères africains démontrera clairement notre engagement envers les idéaux de libre circulation des personnes sur tout le continent et envers le programme d'intégration, qui sont également inscrits comme objectifs de l'organisation continentale », précise le communiqué du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Ce nouveau régime de visa du gouvernement éthiopien a aussi pour but de booster les échanges commerciaux et le tourisme sur le continent africain, indique-t-on. À travers ce programme de visa à l'entrée, la ministre éthiopienne des Affaires étrangères, Hirut Zemene, a indiqué que le gouvernement veut promouvoir l'intégration sociale, économique et politique de l'Afrique. «La libre circulation des personnes stimulerait le commerce, les investissements et le tourisme en Afrique », a déclaré la responsable.

L'initiative a été bien accueillie par de nombreux Africains qui transitent par Addis-Abeba, devenue une véritable plateforme africaine, du fait que le siège de l'Union africaine s'y trouve, ainsi que de nombreuses institutions régionales et internationales, par ailleurs Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne du continent, devenue un hub aérien.