Algérie: Un nombre élevé de décès par asphyxie au monoxyde de carbone enregistré à l'Est du pays

Constantine — La région Est du pays a enregistré au cours de la saison 2017-2018, "le plus grand nombre de décès par asphyxie au monoxyde de carbone avec 33 cas sur un total de 65 cas recensés à l'échelle nationale", a indiqué mardi à Constantine le chargé de communication de la Direction générale de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SDC), Khalil Hedna.

S'exprimant lors d'un point de presse organisé en marge d'une journée portes ouvertes sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz et de l'électricité, organisée à la Direction de la société de distribution de l'électricité et du gaz de l'Est (SDE) de Constantine, M. Hedna a expliqué que 56 accidents ont été recensés dans la région Est du pays, au cours de la même période, détaillant que ces accidents ont engendré 121 victimes asphyxiées au monoxyde de carbone et déplorant 33 décès.

Il a dans ce sens ajouté qu'au total, pour la même période, 93 incidents ont été enregistrés par les services qu'il représente, dans les autres régions du pays, attestant que ces accidents ont causé 182 victimes du gaz brulé dont 32 morts dans les autres régions du pays regroupées.

Le même responsable a indiqué que le nombre de décès "très élevé" enregistré dans cette région est "la raison" de l'organisation de cette journée portes ouvertes à la société de distribution de l'électricité et du gaz de l'Est (SDE) de Constantine qui compte 16 sous-directions, assurant que des actions de sensibilisation seront organisées "prochainement" dans les autres wilayas de l'Est algérien.

Selon les conclusions des services de la SDC, 80 % des accidents d'asphyxie au monoxyde de carbone sont dus à l'usage d'équipements de chauffage de mauvaise qualité, et 20 % sont dus à l'absence de contrôle des appareils ou de maintenance des appareils fonctionnant au gaz.

En plus des établissements scolaires, des commerces et des habitants récemment relogés, la SDC ciblera durant cette campagne de sensibilisation, qui sera menée à travers tout le territoire national, les plombiers, un élément considéré comme incontournable dans l'opération de sécurisation des équipements fonctionnant au gaz naturel, a-t-on noté.

L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'inculquer chez les citoyens une culture de l'utilisation du gaz naturel à travers la présentation de conseils portant sur l'acquisition d'appareils de chauffage de qualité, l'obligation de contrôler et de réfectionner si nécessaire l'installation et l'équipement utilisé ainsi que la conduite à suivre lors d'un éventuel incident de fuite de gaz.

Il est à noter qu'une exposition des nouveaux compteurs électroniques ainsi que les matériaux et les moyens de réfection utilisés par les équipes techniques d'intervention de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SDE) de Constantine, a été organisée au cours de cette journée portes ouvertes, marquée par un intérêt considérable des citoyens.