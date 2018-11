Algérie: ONU - Plus de 2.000 migrants morts en Méditerranée depuis janvier

Geneve — Plus de 2.000 migrants et réfugiés sont morts depuis janvier en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, a annoncé mardi l'ONU, précisant que plus de la moitié d'entre eux sont décédés en tentant d'aller en Italie.

"Environ 105.000 demandeurs d'asile et migrants ont atteint l'Europe jusqu'à présent cette année et le nombre de vies perdues en Méditerranée a maintenant dépassé les 2.000", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Charlie Yaxley, lors d'un point de presse à Genève.

Ces chiffres sont en baisse par rapport aux dernières années. Un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Joel Millman, a expliqué que c'est "la 5e année consécutive" que ce seuil des 100.000 migrants et réfugiés est dépassé.

Mais, a-t-il ajouté, cette année ce seuil a été atteint beaucoup plus tard que les précédentes années: à titre de comparaison, ce chiffre avait été atteint en juillet l'an dernier.

L'Espagne est devenue cette année la principale destination des migrants et réfugiés, avec plus de 49.000 arrivées par voie maritime, devant la Grèce (plus de 27.700 arrivées) et l'Italie (plus de 22.160 arrivées).

Plus de la moitié des personnes sont décédées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Italie (plus de 1.260 morts selon l'OIM).