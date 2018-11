Algérie: Salon "Hospitality & Food" à Doha - Les opportunités d'exportation du produit algérien mises en avant

- Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a déclaré, mardi à Doha, que de grandes opportunités de coopération existaient entre les opérateurs économiques algériens et qataris, mettant en exergue les grandes potentialités d'exportation offertes pour accéder au marché qatari et autres marchés du Golfe.

Le ministre qui visitait le stand d'une filiale du Lulu Group International en marge du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" organisé à Doha du 6 au 8 novembre en cours, a indiqué que les opérateurs algériens spécialisés dans le commerce extérieur étudiaient actuellement la nature du marché qatari pour définir les produits algériens exportables au Qatar.

Les produits algériens sont des produits de qualité conformes aux normes exigées au Qatar, a affirmé M. Djellab, ajoutant que cette manifestation constitue "une occasion pour coordonner le travail avec l'ambassade d'Algérie à Doha et établir des contacts avec d'autres grandes compagnies de distributions".

Cet espace a permis aux opérateurs algériens d'échanger les informations avec les responsables de ce groupe et de fournir des explications sur leurs diverses activités.

De son côté, le directeur régional de Lulu group international a précisé que de grandes opportunités de coopération existaient entre le plus grand opérateur de distribution au Qatar et les opérateurs économiques algériens.

Le Groupe Lulu a exprimé son intérêt pour les produits agricoles algériens à l'image des dattes, des olives, des fruits et légumes et des différents jus et conserves.

Pour sa part, le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor, a salué cette initiative devant permettre d'échanger davantage d'informations et créer des liens solides entre les opérateurs des deux pays en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar.

M. Benamor a annoncé la tenue, demain mercredi, d'une réunion entre les responsables de la CACI et leurs homologues qataries au siège de la Chambre pour examiner "les perspectives futures de la coopération".

Lulu Group International compte 164 filiales au niveau mondial, dont 7 au Qatar et enregistre des ventes annuelles de plus de 6,2 milliards de dollars.

Invitée d'honneur à cette manifestation économique, l'Algérie compte explorer les opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché qatari.

L'ouverture de ce salon est prévue par le ministre du commerce qatari, Ali Ben Ahmed Al-kuwari, et son homologue algérien, Said Djellab, en présence de nombre de responsables qataris.