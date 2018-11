Maroc: Le roi du Maroc propose à l'Algérie un dialogue «direct et franc»

Le Maroc se trouve au coeur d'un scandale de piratage de grande ampleur ayant visé plus d'un millier de personnes… Plus »

C'est donc en tout cas un discours qui a toutes les apparences d'une main tendue, mais une main qui sera difficile à saisir, il faut dire, côté algérien. Car on sait que le principal point de discorde reste le soutien d'Alger au Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Or dans son discours, le roi Mohammed VI a dans le même temps tenu à réaffirmer le principe d'intégrité territoriale du royaume chérifien, parlant de province du Sud et de marocanité du Sahara.

Le Maroc propose officiellement à l'Algérie un « dialogue direct et franc » pour « dépasser les différends ». C'est le roi Mohammed VI qui l'a proposé mardi dans un discours prononcé à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte : en 1975, 350 000 Marocains avaient répondu à l'appel du roi Hassan II pour marcher sur le Sahara occidental, alors sous la coupe espagnole. Aujourd'hui, le roi du Maroc propose à Alger la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation.

