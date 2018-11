Mauritanie: Nomination d'un nouveau chef d'état-major général des armées

Ensuite, commandant en chef de la 6e région militaire de Nouakchott et chef d'état-major général adjoint des armées depuis le 25 juillet dernier, il secondait le général Ghazouani, devenu ministre de la Défense la semaine dernière. Ses défis sont essentiellement d'ordre sécuritaire. La Mauritanie a connu plusieurs attaques terroristes entre 2005 et 2008. Les dernières infiltrations des terroristes venant du Mali remontent à 2011, mais la menace existe toujours alors que la force commune de défense du G5 Sahel tarde à se mettre en place faute de financement.

