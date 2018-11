Namibie: Le pays sort de la liste noire de l'UE des paradis fiscaux

La Namibie a pris l'engagement de ne pas favoriser la création de sociétés off-shore et de lutter contre l'évasion fiscale. Voilà qui a convaincu l'Union européenne de placer la Namibie un cran au-dessus, dans la liste grise où figure une soixantaine de pays dont une grande partie du continent Africain mais aussi la Suisse et Taïwan. Pour Windhoeck, cette bonne nouvelle ouvre à nouveau la perspective de recevoir des fonds venus des institutions européennes. De quoi aider une croissance économique en demi-teinte.

Il y a un an, lorsque la Namibie a été placée sur la liste noire des paradis fiscaux, Windhoeck avait hurlé au scandale avant de se justifier. Le ministère des Finances avait bien reçu les demandes d'explication de l'Union européenne. Il y avait bien répondu. Mais il n'avait pas encore transmis sa réponse à Bruxelles. Entre temps, la réponse est parvenue en Belgique, ainsi qu'une série d'annonces spectaculaires visant à réformer la fiscalité parfois laxiste de la Namibie. Ainsi les zones franches industrielles ont vu leur statut modifié, et les failles juridiques comblées.

