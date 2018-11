Madagascar: Présidentielle malgache - Vers un renouveau démocratique ?

Cet homme sortira-t-il des urnes à l'issue du scrutin de ce 7 novembre ? On attend de voir. Mais d'ores et déjà, il faut souhaiter que cette consultation populaire se déroule dans le calme.

En tout état de cause, l'élection d'un président marque toujours un tournant dans la vie d'une nation. Et il est temps, pour les hommes politiques de la Grande île, de penser véritablement au peuple et de songer à faire sortir le pays du cercle vicieux des crises à répétition pour penser développement.

Sans oublier les rivalités politiques à la limite de la haine, les lubies de certains dirigeants et autres guerres de tranchées qui ont négativement impacté la marche de la République. Et si ce sont les mêmes vieilles têtes qui reviennent avec leurs inimitiés connues, l'on en vient à se demander quel effet cela pourrait avoir sur le quotidien des Malgaches.

Et c'est en toute logique qu'ils sont aussi ceux-là qui se sont le plus investis dans la campagne. Mais il en va quelques fois en politique comme au sport où l'on n'est jamais totalement à l'abri d'une surprise.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.