Soudan: Le Parlement approuve la déclaration du Premier ministre sur la performance du gouvernement

Khartoum — L'Assemblée Nationale présidé par prof Ibrahim Ahmed Omar a approuvé le rapport du comité d'urgence chargé d'étudier la déclaration du Premier ministre sur la performances du gouvernement pour la période d'avril à septembre 2018 et les plans généraux de l'État pour l'exercice 2019.

Présenté par le Vice-président de l'Assemblée Nationale le Président du comité d'urgence Dr. Mme. Badriya Sulaiman qui a cité dans le rapport l'analyse, l'étude et les délibérations des membres du comité qui se sont tenu au fait que le gouvernement avait respecté les lois internationales et régionales relative au droit de l'homme et la lutte anti-discrimination en éducation.

Le rapport a salué la décision du président de la république de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la fin de cette année, de libérer les détenus politiques et son appel aux porteurs d'armes à se joindre au processus de paix, en dénonçant les violations répétées des mouvements armés, le rapport a rendu hommage aux efforts déployés par le gouvernement pour réduire ses dépenses, et les efforts constants déployés pour renforcer les relations extérieures et la communication avec les pays BRICS , les pays africains et, européens et arabes.