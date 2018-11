Maroc: BCP installe son étalon au Niger - Banque Atlantique, filiale du Groupe marocain

Banque Atlantique, filiale du Groupe marocain "Banque Centrale Populaire" (BCP), a dévoilé au Niger sa nouvelle charte graphique, dans le cadre du projet de transformation impulsé au sein de sa holding africaine "Atlantic Business International" (ABI) et ses 16 filiales réparties dans 10 pays de la sous-région.

La cérémonie de lancement de la nouvelle identité visuelle s'est déroulée, récemment à Niamey, au siège de la Banque, en présence du directeur général, N'gan Coulibaly, et de plusieurs collaborateurs, indique un communiqué d'Atlantique Banque.

Ce changement renforce ainsi son image à travers l'implémentation de l'emblème du "cheval" au Niger afin de refléter l'ADN du groupe BCP à l'instar des filiales de Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso de Guinée-Bissau et du Sénégal qui l'ont précédé dans cette démarche structurante, rapporte la MAP.

Ce changement, souligne la même source, exprime un tournant stratégique cohérent avec les ambitions et les engagements du Groupe BCP et consolide son leadership reconnu, tout en véhiculant les valeurs auxquelles il est attaché. La nouvelle identité visuelle traduit, en outre, une nouvelle vision et se veut le porte-étendard des ambitions continentales du groupe, notamment "Construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement", selon la même source.

Ce processus est bien engagé puisque la holding ABI est solidement installée dans le trio de tête des groupes financiers de l'espace UEMOA, grâce aux performances soutenues de ses filiales qui opèrent dans les domaines de la banque, de l'assurance, du corporate banking et de la gestion d'actifs.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA (Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest) en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de l'espace UEMOA: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Banque Atlantique s'appuie, également, sur des filiales spécialisées, telles que la Banque d'affaires "Atlantique Finance", la gestion d'actifs "Atlantic Asset Management", les Assurances "Atlantique Assurance Vie" et "Atlantique Assurances IARD" en Côte d'Ivoire et au Togo.