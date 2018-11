Soudan: Massar appelle à la dévolution des entreprises gouvernementales au financement

L'Agence de réglementation des télécommunications et des postes, représentant au centre… Plus »

Massar a indiqué, lors de la délibération du CN, que le peuple avait de grands espoirs dans le nouveau gouvernement, affirmant la nécessité de revoir la crise du pays en matière de farine et de carburant, soulignant le fait qu'il s'agit d'une crise de gestion par manque de coordination entre les deux niveaux central et locaux.

Le président du comité de l'industrie et de l'investissement au Conseil National, Ing. Abdullah Massar a demandé au gouvernement de mettre en œuvre la décision de déléguer des fonds publics au ministère des finances en plaçant le gouvernement sur les sociétés gouvernementales, que le rapport du vérificateur général a récemment prouvé à travailler pour le bénéfice des individus et le transformer en l'intérêt de la patrie.

