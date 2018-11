Cote d'Ivoire: Grève dans le milieu hospitalier

On dégage beaucoup d'argent. Mais quand on dit qu'un secteur est prioritaire, il faut poser des actes forts pour que les gens sentent qu'effectivement, c'est un secteur prioritaire ».

Ces problèmes ont trop duré. Le ministre connaît les problèmes. Donc ils n'ont qu'à venir nous donner une réponse claire et nette. Nous, on veut travailler. Donc il faut que nos infirmiers, nos sages-femmes viennent. Un gynécologue sans sage-femme n'est pas gynécologue. Que cela réglé aujourd'hui ».

En ce mardi, dans la salle de consultation du CHU de Cocody à Abidjan, rares sont les patients à avoir tenté leur chance. Les quelques-uns qui sont assis sur les bancs ne savaient pas pour la grève : « On m'a dit, c'est la grève. Je me repose avant de rentrer. Je suis venue pour rien ».

En Côte d'Ivoire, depuis ce lundi les agents de santé des établissements publics sont en grève. Ils réclament des augmentations d'indices, des primes et des indemnités, dont certaines sont versées depuis l'an dernier à d'autres fonctionnaires. Ils dénoncent aussi leurs conditions de travail et le délabrement de certains établissements.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.