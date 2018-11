Maroc: La FRMVB adopte son statut et ses règlements internes et généraux

Le Maroc se trouve au coeur d'un scandale de piratage de grande ampleur ayant visé plus d'un millier de personnes… Plus »

La FRMVB a également présenté aux membres de l'AGE sa demande formulée au ministère de la Jeunesse et des Sports et au secrétariat général du gouvernement afin de bénéficier du statut de "fédération habilitée".

Lors de cette AGE, qui s'est tenue en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a également été question de la révision de la formule de jeu des compétitions phares du calendrier fédéral, à savoir la Coupe du Trône et le championnat national.

Les règlements internes et généraux approuvés par la FRMVB sont conformes aux standards de la Fédération internationale de la discipline (FIVB). En revanche, le manuel des procédures de la gestion administrative et financière vise à renforcer le contrôle interne de la FRMVB conformément à la loi 30.09 et aux objectifs tracés par le comité directeur.

La Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB) a adopté ses nouveaux statuts, ses règlements internes et généraux et le manuel des procédures lors d'une assemblée générale extraordinaire, tenue dimanche à Dar Essalam de Rabat.

