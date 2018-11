Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le Conseil national de sécurité et le PNUD renforcent les capacités opérationnelles de la CNDHCI

« Il devra permettre à ces institutions de mettre en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile », a-t-il commenté.

Pour sa part, M. Patrick Kassi, Responsable Suivi-Evaluation de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), a indiqué que cet appui s'inscrit dans le cadre global de l'accompagnement des institutions nationales engagées dans le processus de Réforme de sécurité et de gestion du Post-DDR, notamment le secrétariat du Conseil National de Sécurité et la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI).

« Les matériels qui sont remis ce jour sont le fruit d'un partenariat entre le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (SCNS) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), et entrent dans le cadre d'un programme d'activité conjoint qui vise entre autres à renforcer les capacités de la CNDHCI, acteur important dans la réforme du Secteur de la Sécurité ».

