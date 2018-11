Maroc: Le président de la Chambre des représentants s'entretient avec l'ambassadeur de la Corée du Sud

Le Maroc se trouve au coeur d'un scandale de piratage de grande ampleur ayant visé plus d'un millier de personnes… Plus »

Dongsil Park a fait part également de la volonté de la Corée du Sud de renforcer ses relations avec le Maroc, mettant l'accent sur l'importance de la tenue l'année prochaine du Forum économique et parlementaire maroco-coréen, qui connaîtra la participation des parlementaires et des acteurs économiques du secteur privé des deux pays.

Au cours de ces entretiens, le diplomate sud-coréen a loué les bonnes relations entre le Maroc et la Corée du Sud, signalant par la même que l'année en cours a été marquée par de nombreuses visites entreprises par des délégations des deux pays, et ce aux niveaux gouvernemental et parlementaire. Il a aussi révélé que le Premier ministre sud-coréen devra se rendre au Maroc avant la fin de l'année.

