Maroc: Assises nationales sur la protection sociale à Skhirat

Les premières Assises nationales sur la protection sociale auront lieu les 12 et 13 novembre à Skhirat, sous le thème «Tous pour un système intégré et durable de la protection sociale», a annoncé lundi le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, initiateur de cet événement.

Ces Assises, organisées sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI dans le cadre d'un partenariat entre différents départements ministériels et établissements publics concernés, avec le soutien de l'Union européenne et de l'Unicef, visent à ouvrir un débat public entre les différents organisateurs, les acteurs économiques et sociaux, les organisations de la société civile et les experts, en vue d'élaborer une vision intégrée et consensuelle du système de la protection sociale en tant que composante essentielle du nouveau modèle de développement, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette vision doit permettre de dépasser les dysfonctionnements et les contraintes actuels qui limitent l'impact de ce système sur le citoyen et sur le développement humain et social en général, a précisé la même source.

Cet événement, qui sera présidé par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, entend également trouver des solutions pouvant assurer la restructuration complète et profonde des programmes et politiques nationaux en matière de protection sociale, d'après le communiqué. Il s'agit également de mettre en place une feuille de route pouvant assurer la transition vers un système basé sur la nouvelle gouvernance de gestion du système de protection sociale et sur un système efficient pour un ciblage plus équitable au niveau social et territorial, relève le communiqué.

Cette rencontre aspire également à assurer la complémentarité et la convergence des politiques publiques en vue de rationaliser l'effort national et les capacités financières, tout en trouvant les financements nécessaires, élargissant la protection sociale pour qu'elle englobe l'ensemble des tranches sociales et en prévenant contre les dangers économiques et sociaux actuels et futurs, et ce en accord avec les Hautes instructions de S.M le Roi contenues dans le discours du Trône du 29 juillet dernier.