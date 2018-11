Maroc: Affaire Nassar - La fédération américaine de gymnastique en passe d'être destituée par l'USOC

Le Maroc se trouve au coeur d'un scandale de piratage de grande ampleur ayant visé plus d'un millier de personnes… Plus »

Cette décision intervient deux jours après les Mondiaux de gymnastique de Doha, qui ont vu le triomphe de la gymnaste américaine Simone Biles, qui est montée sur les six podiums proposés: quatre titres mondiaux -concours par équipes, concours général, saut, sol-, une première médaille -en argent- aux barres asymétriques, et une de bronze à la poutre.

Depuis le début de cette affaire, l'une des plus graves de l'histoire du sport américain et mondial, USA Gymnastics n'a plus de président. Une directrice par intérim, nommée le 12 octobre, a démissionné après quatre jours seulement.

