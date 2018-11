Soudan: Délégué du Soudan à Genève - Le charte d'honneur journaliste est historique

Le représentant permanent du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Dr. Mustafa Osman Ismail a présenté, mardi une étude sur le rôle des médias et des gouvernements dans le développement des droits de l'homme, au cours de la session de formation des journalistes arabes, organisé par la section arabe du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH), dans le cadre de la coopération entre la délégation du Soudan à Genève et le HCDH.

Dr. Ismail a fait référence à l'initiative de la Fédération générale des journalistes soudanais sur le charité d'honneur de la presse, récemment signé à Khartoum, en présence de dirigeants des organes législatifs, judiciaires, de sécurité et des éditeurs de journaux.

Il a souligné que l'importance de la Charte est de renforcer les capacités journalistiques et la qualification professionnelle, en plus de combiner professionnalisme et responsabilité entre les dirigeants d'opinion, la presse et les médias, et que la Charte est alignée sur le document des droits contenus dans la Constitution du Soudan, qui stipule que toutes les conventions et les alliances des droits de l'homme ratifiés par le Soudan sont considérés comme un partie de la Constitution, notant que la Charte a été historiquement examinée dans le domaine des droits civils et politiques, car elle serait un rempart pour la protection de la liberté de publication et d'expression au Soudan.