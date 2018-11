Maroc: Forum international MEDays - La 11ème édition prévue du 7 au 10 novembre à Tanger

Photo: Institut Amadeus

Le Président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré est l'un des principaux invités des MEDays 2018 qui se tiennent du 7 au 11 Novembre 2018 a Tanger, Maroc

L’Institut Amadeus organise, du 7 au 10 novembre prochain à Tanger, la onzième édition du Forum international MEDays, placée sous le thème « A l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes ».

Selon un communiqué reçu au Journal de l’économie malienne (Lejecom), le Forum MEDays 2018 reviendra sur les mutations et les ruptures visibles à l’échelle internationale sur le plan diplomatique, économique et sociétal, leur impact sur l’Afrique et les pays du Sud.



Forum de réflexion mais aussi de propositions, MEDays 2018 rassemblera experts et officiels autour de trois grandes initiatives pour structurer des coopérations Sud-Sud et Nord-Sud mutuellement bénéfiques : une série de workshops « Maroc-CEDEAO », une initiative Chine-Afrique et une initiative méditerranéenne. La même source précise que cette 11ème édition du Forum MEDays sera marquée par la participation d’un leader africain, Roch Marc Christian Kaboré le président du Burkina Faso. « C’est un très grand honneur pour nous d’accueillir à Tanger le Président du Faso, un Chef d’État africain qui incarne une nouvelle page démocratique pour son pays avec une volonté de travailler à l’intégration régionale et continentale, à un modèle de croissance inclusif pour les jeunes, les femmes, et le monde rural sans oublier son engagement pour l’innovation et les énergies renouvelables. » a déclaré Brahim Fassi Fihri, Président de l’Institut Amadeus.



Les angles principaux de réflexion, d’échange et de débat du Forum MEDays 2018 porteront sur l’intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération, et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l’ordre international. Les nouveaux modèles de développement pour le Maroc seront abordés dans le cadre d’un environnement régional africain en pleine transformation à travers la récente signature de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) mais aussi les discussions d’adhésion du Maroc à la CEDEAO. De nombreuses personnalités sont attendues. On peut citer entre autres, Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, Luis Filipe Lopes Tavares, ministre des Affaires Étrangères du Cap-Vert, ou encore Thomas Boni Yayi, ancien Président du Bénin Yonov Frederick Agah, directeur-adjoint de l’Organisation mondiale du commerce, Yves Leterme, ancien Premier Ministre de Belgique, Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire

d’Afrique Centrale (CEMAC), Boubou Cissé, ministre de l’Économie et des Finances du Mali ou Gamal Hassan, ministre de l’Investissement et du Développement économique de Somalie.