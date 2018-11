Soudan: Atelier sur la protection des systèmes contre les cyber-attaques

L'Agence de réglementation des télécommunications et des postes, représentant au centre soudanais de la sécurité de l'information en coopération avec l'Organisation des Nations Unies (ESCWA) organisera un atelier sur les politiques visant à protéger les systèmes d'infrastructures critiques contre les cyber-attaques sous les auspices du directeur général de l'Agence de réglementation des télécommunications et des postes et l'honneur du sous-secrétaire du ministère de l'information, de la communication et des technologies de l'information.

L'atelier vise à élaborer des politiques visant à protéger les systèmes d'infrastructure essentiels du pays, notamment l'électricité, le transport, le pétrole et les communications, déclarant que l'atelier a fait la lumière sur ces percées et les problèmes des systèmes et la façon de protéger.

Selon SUNA la cyber-sécurité est la somme des moyens techniques, réglementaires et administratifs qui sont utilisés pour empêcher l'utilisation non autorisée, l'utilisation abusive et la récupération de l'information électronique, des systèmes de communication et des informations qu'il contient afin d'assurer la disponibilité, la continuité le travail de systèmes d'information, améliorer la protection, la confidentialité personnelle.