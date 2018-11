Maroc: Le président Kaboré attendu à Tanger

« C’est un très grand honneur pour nous d’accueillir à Tanger le président du Burkina Faso, un Chef d’État africain qui incarne une nouvelle page démocratique pour son pays avec une volonté de travailler à l’intégration régionale et continentale, à un modèle de croissance inclusif pour les jeunes, les femmes, et le monde rural sans oublier son engagement pour l’innovation et les énergies renouvelables », a indiqué le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, cité par le communiqué, ajoutant qu’il s’agit de « la troisième fois que le Forum MEDays accueille un Chef d’État en fonction après Paul Kagamé en 2015 et Alpha Condé en 2017 ».

