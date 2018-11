Algérie: Salon "Hospitality & food" de Doha, l'Algérie, destination prometteuse pour les investissements

Doha — Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a souligné, mardi, que la participation de l'Algérie en tant qu'invitée d'honneur au Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & food" de Doha avait donné une image claire sur la place de l'Algérie en tant que "destination prometteuse pour les investissements".

Lors d'une conférence de presse, tenue en marge du salon de Doha (Qatar), le ministre a indiqué que cette manifestation avait permis de donner une image globale sur la diversité économique en Algérie, et particulièrement la diversité agroalimentaire, fruit de 20 ans de travail et d'efforts, soulignant que la forte présence de l'Algérie à ce salon sera éventuellement couronnée par des partenariats algéro-qataris dans les domaines de l'exportation et de l'investissement.

"Nous participons à ce salon avec 31 grandes entreprises algériennes spécialisées dans la production agroalimentaire, et nous attelons à développer le commerce avec le Qatar", a indiqué M. Djellab.

Le salon constitue une occasion pour faire connaitre la production algérienne auprès des opérateurs qataris, outre les opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien, notamment dans le domaine de l'industrie. Ce rendez-vous est également une opportunité pour les opérateurs économiques algériens de donner à leurs homologues qataris un aperçu sur la qualité du produit algérien.

M.Djellab estime que le développement des relations algéro-qataries en matière de commerce et d'investissement est à même de renforcer encore davantage les relations solides enracinées dans les domaines politique et diplomatique.

En réponse à une question relative aux échanges commerciaux entre les deux pays, le ministre a qualifié leur valeur de plus ou moins faible, ne dépassant pas les 6 milliards USD, faisant savoir, à ce propos, que son secteur "s'apprête actuellement à poser la première pierre angulaire permettant d'élargir le champ des exportations algériennes vers le Qatar, pour se convertir ainsi en "marché prometteur".

A ce propos, le ministre a fait état de la nouvelle stratégie adoptée par l'Algérie, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant l'intensification des exportations algériennes, et le soutien de la coopération avec les pays voisins et les pays frères.

L'Algérie continuera d'appliquer sa nouvelle dynamique quant aux manifestations économiques à l'étranger, a précisé M. Djellab indiquant que cette opération permet à l'Algérie de participer à plusieurs marchés internationaux à l'instar des marchés de la Belgique, des USA, de la Mauritanie et du Qatar, a-t-il soutenu.

S'agissant du nombre de sociétés algériennes se trouvant sur le marché qatari, le premier responsable du secteur du Commerce a expliqué que "leur nombre allait s'élever progressivement", quand bien même son secteur préfèrerait "traiter avec les grandes sociétés de distribution au Qatar, afin de lier des relations directes entre le producteur algérien et les sociétés de distribution installées au Qatar", a-t-il conclu.

Une visite de travail est prévue pour le ministre, demain mercredi, à Qatar investment authority (QIA), ainsi qu'à la filiale "Hassad Food", une société leader dans les secteurs de l'agriculture et de la richesse animale. Des rencontres avec les responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie au Qatar, et ceux de Qatari Businessmen seront à l'agenda du ministre du Commerce.

Une réunion entre les responsables des chambres de Commerce et d'Industrie algériens et qataris est prévue, également, au siège de la Chambre qatarie afin d'examiner "les perspectives de partenariat et de coopération entre les deux pays".

Pour rappel, le programme de la manifestation "Hospitality 2018" comprend une série de festivités coincidant avec le salon, des pavillons spécialisés en restauration, et des concours de cuisine.

La foire connaitra, par ailleurs, plusieurs conférences thématiques, rencontres et activités permettant aux participants et aux visiteurs de s'informer des dernières modes en termes d'hôtels, de restaurants et de cafétérias, ainsi que d'être au diapason des derniers projets d'investissement dans ces domaines.